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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 19:38

مسؤول يمني يصف بيان "غريفيث" بالمؤسف وغير الموفق

مسؤول يمني يصف بيان "غريفيث" بالمؤسف وغير الموفق
وقال اللواء الرويشان إن بيان المبعوث لا يغير الوقائع والحقائق على الأرض، ونحن نراه معرقلًا للحلول المطروحة، داعيا المبعوث الأممي إلى أن يكون ممثلا للأمم المتحدة في اليمن وليس في مارب.

وأضاف أن على المبعوث الأممي أن يعلم أنه يمثل عين الأمم المتحدة وعليه نقل الحقيقة بدون تجزئة.

وعلق اللواء الرويشان على قرار أمين عام الأمم المتحدة غويتريش بشأن رفع اسم السعودية وتحالف العدوان من قائمة منتهكي حقوق أطفال اليمن بالقول، آخر ما كنا نتوقعه هو ما قام به الأمين العام للأمم المتحدة برفع دول التحالف من قائمة قتلة الأطفال، وهذا القرار مأساة كبرى.

وأشار إلى أن الوقائع على الأرض لن تتغير بالبيانات الدبلوماسية، والمجتمع الدولي لم يكن منذ بداية العدوان في صف المظلومين.

وأكد اللواء الرويشان أن الطرف الوطني متجاوب مع البعثة الأممية في الحديدة منذ اتفاق السويد، بينما الطرف الآخر هو المعرقل، موضحا أن مشكلة الحديدة لا تزال قائمة، وتم بذل كل إمكانيات الوصول إلى السلام.
رقم : 870213
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