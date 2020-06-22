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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 20:19

أولمرت يعلق على خطة الضم..انها تهز الاوضاع بالشرق الاوسط

أولمرت يعلق على خطة الضم..انها تهز الاوضاع بالشرق الاوسط
وأضاف أنه "في حال قررت إسرائيل اتخاذ خطوات أحادية الجانب بغية ضم تلك الأراضي سوف يؤدي ذلك إلى تقويض أي فرص للتفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين على اتفاقية السلام الشامل في المستقبل" حسب تعبيره.

وقال أولمرت، "هذا سيكون كارثة لنا وللفلسطينيين أيضا". مضيفا أنه "يجب ألا نضع عراقيل أمام فرصة إنشاء الدولة الفلسطينية".

وتابع أن المفتاح الرئيسي للمستقبل المستقر في المنطقة يكمن في التوصل إلى اتفاقية سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مبينا أن "المفتاح لتوقيع هذه الاتفاقية يكمن في إدراك ضرورة أن يتم تأسيس الدولة الفلسطينية لأن الفلسطينيين لهم حق في تقرير المصير الأمر الذي أؤيده بشكل كامل".

وأكد أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية "ستؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية موضحا ان هذا السيناريو قد يهز الأوضاع في الشرق الأوسط".
رقم : 870223
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