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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 21:14

كم من قصور عربية شهدت التطبيع مع الاحتلال!

كم من قصور عربية شهدت التطبيع مع الاحتلال!
وفي مقابلة صحفية أوضح اولمرت أنه لا يريد أن "يضع أحدا ما في وضع حرج. وأكد: إننا طوّرنا علاقات غير رسمية جيدة مع بعض الدول التي لا تربطنا معها علاقات دبلوماسية.

واضاف: عندما حضر وزير الخارجية السعودي مؤتمر أنابوليس حيث ألقيتُ كلمة علنية كان يصفّق لي. وان هذا يخصّ أيضا الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى".

وتابع انه التقى مع أمير قطر السابق في باريس بشكل علني. إضافة إلى ذلك كانت لديه زيارات متعدّدة إلى مصر والأردن في إطار تطوير العلاقات مع هاتيْن الدولتيْن".

واضاف اولمرت: لقد "زرتُ منطقة الخليج (الفارسي) ولا أعرف كم عدد القصور التي زرتُها لكنني قد زرتُ بعض البيوت الرائعة.

وتشهد بعض الدول العربية على رأسها دول في الخليج الفارسي عملية تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي في مشهد اثار غضب الشارع العربي والاسلامي.
رقم : 870233
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