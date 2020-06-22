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الاثنين 22 حزيران 2020 ساعة 21:52

9 إصابات في مواجهات مع الاحتلال قرب أريحا ورام الله

9 إصابات في مواجهات مع الاحتلال قرب أريحا ورام الله
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ "أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، وأربعة مواطنين بالغاز المسيل للدموع، وجميعهم عولجوا ميدانيًّا".

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال أغلقت حاجز الحمرا وجميع مداخل مدينة أريحا؛ لمنع وصول المواطنين إلى المهرجان الشعبي الرافض لضم الأغوار؛ ما أدى لاندلاع مواجهات.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، عقب إلقاء شبان زجاجات حارقة تجاه مركبات المستوطنين.

وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وأصابت شابًّا، بعد إلقاء عدد من الشبان زجاجات حارقة صوب مركبات المستوطنون على الطريق 465 بين دير أبو مشعل وعبود قرب مدينة رام الله.

وأفادت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عقب إصابته، واقتادته إلى جهة غير معلومة، دون الإفصاح عن طبيعة حالته الصحية.

من جانبها قالت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني: إنّها تلقت بلاغا بوجود إصابة بالرصاص الحي في طريق عابود دير أبو مشعل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقهما من الوصول للمصاب، لافتة إلى أنّ إسعافًا لقوات الاحتلال نقل المصاب.

إلى ذلك تمكن أهالي قرية بيت سيرا غرب رام الله اليوم الاثنين، من منع الاحتلال من تنفيذ عملية هدم عدد من المنازل في القرية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت القرية لهدم عدد من المنازل، إلا أن الأهالي تجمهروا قرب المنازل المهددة بالهدم، وأرغموها على الانسحاب.

وشهدت أغلب مدن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة في الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا في أعمال الهدم من قوات الاحتلال، بالإضافة إلى تسليم العشرات إخطارات بالهدم.
رقم : 870243
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