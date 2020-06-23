السلطة الفلسطينية تحذر الاحتلال من تنفيذ خطة الضم

وأفادت مصادر صحفية نقلا عن الناطق باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة ،أمس الإثنين، أن أي محاولة من جانب الإحتلال الإسرائيلي لتنفيذ خطة الضم لن تمر وستبوء بالفشل مضيفا أن الخارطة الوحيدة على الطاولة، هي الخارطة الفلسطينية، أما ترامب ونتنياهو، ومشاريعهما فلن تقبل، ولن تمر تحت أي ظرف.



وصرح أبوردينة أن الجهد الفلسطيني الشعبي والرسمي والسياسي لن يتوقف فيما يتعلق بالحراك ضد الضم، أو فيما يتعلق بوباء (كورونا) الذي ينتشر هذه الأيام".



وفي اشارة الى المهرجان الوطني الذي أقيم بمشاركة الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وبحضور دولي واسع، في أريحا بالضفة الغربية، لرفض خطة الضم الإسرائيلية، قال أبوردينة ان المهرجان وجّه رسالة للحكومة الإسرائيلية، والإدارة الأميركية، بأن أي محاولة للضم لن تمر.



وأضاف أبو ردينة: "لا يجوز أن تعتقد "إسرائيل" أو الإدارة الأميركية في لحظة من اللحظات، أن الخرائط الأميركية ستمر، شعبنا ناضل طويلاً وقطع شوطاً طويلاً، ولن يسمح بتمرير هذه المؤامرة الجديدة".



وتعتزم سلطات الإحتلال الإسرائيلية تنفيذ عملية ضم نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة لسيادتها في مطلع تموز المقبل ويشمل الضم، منطقة غور الأردن والمستوطنات في الضفة ولن تشمل عملية الضم الإسرائيلية المصادقة على إقامة دولة فلسطينية، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو.



هذا وأكدت الفصائل الفلسطينية رفضها لخطة الضم الإسرائيلية ودعت إلى توحيد المواقف من أجل مجابهة صفقة ترامب وخطة الضم الاستيطانية.