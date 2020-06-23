الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 08:18

السلطة الفلسطينية تحذر الاحتلال من تنفيذ خطة الضم

السلطة الفلسطينية تحذر الاحتلال من تنفيذ خطة الضم
وأفادت مصادر صحفية نقلا عن الناطق باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة ،أمس الإثنين، أن أي محاولة من جانب الإحتلال الإسرائيلي لتنفيذ خطة الضم لن تمر وستبوء بالفشل مضيفا أن الخارطة الوحيدة على الطاولة، هي الخارطة الفلسطينية، أما ترامب ونتنياهو، ومشاريعهما فلن تقبل، ولن تمر تحت أي ظرف.

وصرح أبوردينة أن الجهد الفلسطيني الشعبي والرسمي والسياسي لن يتوقف فيما يتعلق بالحراك ضد الضم، أو فيما يتعلق بوباء (كورونا) الذي ينتشر هذه الأيام".

وفي اشارة الى المهرجان الوطني الذي أقيم بمشاركة الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وبحضور دولي واسع، في أريحا بالضفة الغربية، لرفض خطة الضم الإسرائيلية، قال أبوردينة ان المهرجان وجّه رسالة للحكومة الإسرائيلية، والإدارة الأميركية، بأن أي محاولة للضم لن تمر.

وأضاف أبو ردينة: "لا يجوز أن تعتقد "إسرائيل" أو الإدارة الأميركية في لحظة من اللحظات، أن الخرائط الأميركية ستمر، شعبنا ناضل طويلاً وقطع شوطاً طويلاً، ولن يسمح بتمرير هذه المؤامرة الجديدة".

وتعتزم سلطات الإحتلال الإسرائيلية تنفيذ عملية ضم نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة لسيادتها في مطلع تموز المقبل ويشمل الضم، منطقة غور الأردن والمستوطنات في الضفة ولن تشمل عملية الضم الإسرائيلية المصادقة على إقامة دولة فلسطينية، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو.

هذا وأكدت الفصائل الفلسطينية رفضها لخطة الضم الإسرائيلية ودعت إلى توحيد المواقف من أجل مجابهة صفقة ترامب وخطة الضم الاستيطانية.
رقم : 870293
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
23 حزيران 2020
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
23 حزيران 2020
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
23 حزيران 2020
‘‘قانون قيصر‘‘ وانعكاساته على الداخل اللبناني
‘‘قانون قيصر‘‘ وانعكاساته على الداخل اللبناني
23 حزيران 2020
الصراع الليبي.. كثر الطباخون فغاب الحل
الصراع الليبي.. كثر الطباخون فغاب الحل
23 حزيران 2020
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
22 حزيران 2020
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
22 حزيران 2020
ما الذي يبحث عنه بارزاني في بغداد؟
ما الذي يبحث عنه بارزاني في بغداد؟
22 حزيران 2020
هل انتهت صلاحية منصور هادي في اليمن؟
هل انتهت صلاحية منصور هادي في اليمن؟
22 حزيران 2020
صيف ساخن بانتظار لعبة نتنياهو لضم الضفة
صيف ساخن بانتظار لعبة نتنياهو لضم الضفة
22 حزيران 2020
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
20 حزيران 2020
'حقوق الإنسان' يعتمد قرار مساءلة ’إسرائيل’ على جرائمها
20 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس