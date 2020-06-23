الجيش العراقي يستكمل ملاحقة ‘‘داعش‘‘ بصلاح الدين

وذكر بيان لقيادة العمليات أن هدف العملية تطهير صلاح الدين والحدود الفاصلة مع محافظات ديالى وسامراء، وكركوك من عناصر داعش.



وآعلنت خلية الإعلام الأمني ،آمس الاثنين، نتائج اليوم الأول من عمليات أبطال العراق التي أنطلقت صباح الأثنين بمرحلتها الثالثة.



حيث ذكر بيان للخلية، انه في محور وزارة الدفاع ومن خلال قيادة القوات البرية، المتمثلة بقطعات من قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات ديالى وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة، تم العثور على ٣ أوكار و٧ عبوات ناسفة، ومخبأ للاعتدة وعبوتين C4 وخزان مملوءة بالمادة ذاتها، وصاروخين و٤ أنفاق ومصنعين للعبوات.



وفي محور وزارة الداخلية من خلال قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقيادة فرقة الرد السريع وافواج سوات والتكتيكي من مديريات الشرطة، فضلا عن قطعات الشرطة الاتحادية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، فقد كانت نتائج قطعات الرد السريع العثور على ثلاثة أوكار وعبوة ناسفة وتدمير عبوتين ناسفتين، والعثور على زورق، اما قوات الشرطة الاتحادية فقد عثرت على وكر و٢١ عبوة ناسفة و٤ صواريخ واستولت على عجلة وعثرت على ٥ بنادق وعثرت على معمل لتصنيع العبوات.



كما أكد البيان ان هيئة الحشد الشعبي من خلال قطعات من ألوية الحشد الشعبي في ديالى وصلاح الدين وسامراء وكركوك، فقد كانت نتائجها، تدمير ثلاثة أوكار وعبوتين ناسفتين والعثور على سبع عبوات أخرى، كما عثروا على مخبأ للاعتدة.



ولفت البيان الى ان "التضحيات خلال هذه العمليات، كانت استشهاد مقاتل من الحشد الشعبي وجرح ٧ آخرين، فيما جرح ٣ مقاتلين أيضاً من قوات الجيش، كما دمرت عجلة همر تابعة الى اللواء المدرع ٣٤ في الفرقة التاسعة".