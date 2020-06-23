دوي انفجارات عنيفة شمال العاصمة السعودية الرياض

الرياض (اسلام تايمز) - كشف ناشطون سعوديون عن سماع دويِ انفجارات عنيفة شمالي العاصمة السعودية الرياض، وذلك بالتزامن مع مزاعم لوسائل اعلام سعودية عن اعتراض صواريخ بالستية باتجاه المملكة.