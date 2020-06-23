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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 09:04

مادورو: سألتقي بترامب اذا اقتضت الضرورة

مادورو: سألتقي بترامب اذا اقتضت الضرورة
وقال مادورو : "مثلما التقيت جو بايدن، وتحدثنا طويلا بروح من الاحترام... أنا مستعد لأتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحترام عندما يكون ذلك ضروريا".

وكان الرئيس الفنزويلي قد التقى مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2015.
وجاءت تصريحات مادورو تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء مادورو لبحث "تخليه عن السلطة بطريقة سلمية".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن كانت كراكاس أعلنت أنّها أفشلت في الثالث والرابع من أيار/مايو في منطقتي ماكوتو وشواو في شمال البلاد عملية “غزو” كان هدفها “الإطاحة” بمادورو.

واتّهمت الحكومة الفنزويلية غوايدو بالتآمر مع واشنطن لتدبير هذا الغزو، مؤكّدة أنها اعتقلت إثر هذه العملية الفاشلة 52 شخصاً، بينهم جنديان أميركيان سابقان.

وتستند اتهامات كراكاس إلى مقطع فيديو يتحدث فيه قائد المعارضة الفنزويلية، أنطونيو سيكيا، الذي "اعتقل بعد التوغل في الشمال"، عن الاجتماع الذي يُزعم عقده في البيت الأبيض.
رقم : 870313
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