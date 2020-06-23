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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 09:11

وزير الإعلام اليمني يكشف سبب تواصل المرتزقة مع الصهاينة

وزير الإعلام اليمني يكشف سبب تواصل المرتزقة مع الصهاينة
وقال الوزير الشامي إن “العدو الإسرائيلي يرى اليمن خطرا عليه خصوصا بموقعه الاستراتيجي، لذلك عمل على إيجاد موطئ قدم له في اليمن عبر دور إماراتي”.

وأشار الشامي إلى أن هناك تواصل يجري مع كيان الإحتلال من قبل المرتزقة وما ظهر منه هو لقاء "اليماني" مع "نتنياهو" وتصريحات ما يسمى بالمجلس الانتقالي، لافتا إلى أن العدوان على اليمن هو تتويج لمواجهتهم للمشروع القرآني، وما يجري اليوم من محاولة تطبيع مع أدوات يمنية يأتي في إطار هذه المواجهة.

وأضاف الشامي “شعبنا على أتم الجهوزية والاستعداد كما أعلن قائد الثورة لخوض المواجهة مع الكيان المحتل ومع أي عدو يريد المساس بأرضنا وكرامتنا”، قائلًا “كم نتمنى أن تترك قوى العدوان كيان العدو يأتي لمواجهتنا في الميدان، ونحن قادرون على هزيمتهم بالتوكل على الله”.
رقم : 870321
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