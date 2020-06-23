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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 09:13

محطة بوشهر النوویة ترتبط من جدید بشبکة الکهرباء العامة

محطة بوشهر النوویة ترتبط من جدید بشبکة الکهرباء العامة
وقال بنازادة  انه وللمرة الاولى جرت عمليات التبديل السنوي للوقود والتصليحات الدورية للاجهزة الرئيسية في محطة بوشهر على يد خبرائها ومن ثم ارتبطت من جديد بشبكة الكهرباء العامة في البلاد بعد انجاز الاختبارات ذات الصلة بنجاح.
واضاف، ان هذا الانجاز الوطني تحقق مع الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الراهنة وفي سياق الوقاية من تفشي فيروس كورونا في هذا المركز الحيوي بالبلاد واتخاذ التمهيدات اللازمة والبروتوكولات الصحية والحد الادنى من العاملين في الشركات المقاولة.

وتابع بنازادة، انه وبعد انجاز عملية التبديل السنوي للوقود والتصليحات للاجهزة الرئيسية في المحطة واجراء الاختبارات ذات الصلة بنجاح، ارتبطت المحطة بشبكة الكهرباء العامة في البلاد من جديد لتعود الى توليد الطاقة الكهربائية تزامنا مع ذروة الاستهلاك الصيفي.

واعتبر عملية تبديل الوقود النووي لمحطة بوشهر بانها حساسة ومعقدة جدا واضاف، ان هذه العملية تجري سنويا من قبل فنيين ايرانيين متمرسين باستخدام اجهزة تكنولوجية وفريدة بعنوان "روبوت تبديل الوقود" لتفريغ ثلث الوقود النووي من قلب المفاعل وبعد القيام بسلسلة عمليات تخصصية يتم تحميل الوقود النووي الجديد في قلب المفاعل ليكون بديلا عن الوقود المستعمل.
رقم : 870323
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