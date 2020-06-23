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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 09:14

مهرجان فلسطيني لإدانة قرار الإحتلال ضم الضفة

مهرجان فلسطيني لإدانة قرار الإحتلال ضم الضفة
ورفع المشاركون في المهرجان الأعلام الفلسطينية، ولافتات تدعو الى الصمود ومواجهة الاحتلال حتى زواله. وجدد المشاركون رفضهم لأيِ عمليةِ ضمٍ في الضفة الغربية قد تقوم بها سلطات الاحتلال.

كما أعلنَ المنظمون أنّ قوات الاحتلال الصهيوني حاولت عرقلة وصول الفلسطينيين الى مدينة اريحا عبر نصب الحواجز العسكرية.

وأعلنت سلطات الإحتلال الإسرائيلية أنها تعتزم تنفيذ عملية ضم نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة لسيادتها في مطلع يوليو/ تموز المقبل ويشمل الضم الإسرائيلية، منطقة غور الأردن والمستوطنات في الضفة ولكنها لن تشمل المصادقة على إقامة دولة فلسطينية، بحسب تصريحات سابقة لرئيس وزراء الإحتلال.
رقم : 870325
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