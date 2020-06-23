خلال ساعات.. بيان هام للقوات المسلحة اليمنية

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" صباح اليوم الثلاثاء، في تغريدة على تويتر، أنه سيصدر "بيانا هاما خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية واسعة في العمق السعودي".