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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 09:49

مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال مقام يوسف

مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال مقام يوسف
وقامت قوات الإحتلال خلال اقتحامها لـ" قبر يوسف" باطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

ويقع مقام يوسف المتاخم لمخيم "بلاطة" للاجئين الفلسطينيين، شرقي نابلس في منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية.

وينفذ المستوطنون اعتداءات متكررة على "مقام يوسف" منذ الاحتلال الإسرائيلي لنابلس في 1967.

ويعتقد الفلسطينيون أن الموقع هو أثر إسلامي مسجل لدى دائرة الأوقاف الإسلامية، وكان مسجدًا قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويضم قبر شيخ صالح من بلدة "بلاطة البلد" ويدعى يوسف دويكات، لكن اليهود يعدونه مقاما مقدسا لهم، ويزعمون أن جثمان النبي يوسف بن يعقوب (ع) أحضرت من مصر ودفن في هذا المكان.

ويهدف الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على المنطقة المذكورة بذرائع دينية.
رقم : 870344
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