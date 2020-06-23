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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 10:12
وزير الدفاع الايراني:

توطين إنتاج 70 بالمائة من أجزاء الطائرات والمروحيات

توطين إنتاج 70 بالمائة من أجزاء الطائرات والمروحيات
وفي هذا الصدد اشار النائب ابوالفضل ابوترابي في تصريح الى الاجتماع المغلق لمجلس الشورى الاسلامي الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء وقال، ان وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي قدّم للنواب خلال الاجتماع تقريرا عن قدرات البلاد الدفاعية في مختلف المجالات منها الصاروخية والجوفضائية وانتاج السفن الحربية.

واضاف: ان وزير الدفاع صرح بانه في ظل الجهود المبذولة على مدى الاعوام الاربعين الماضية فقد بلغنا اليوم نقطة بحيث يتم انتاج اكثر من 70 بالمائة من اجزاء الطائرات والمروحيات داخل البلاد.

وتابع ابوترابي، ان العميد حاتمي قال رغم اننا لسنا من ضمن الدول المصنعة والمنتجة للطائرات والمروحيات لكننا تمكنا من توطين اجزائها واصبحنا ضمن عدد قليل من الدول التي تمتلك هذه الامكانية.

واضاف، ان وزير الدفاع قال بان نجاحنا في تصنيع وانتاج اجزاء الطائرات والمروحيات في البلاد ياتي في الوقت الذي نمتلك فيه العديد من انواعها.

وختم النائب ابوترابي بالقول، ان وزير الدفاع قال في جانب اخر من تصريحه بان تقدمنا في مجال الجوفضاء يجري بصورة يومية وقد حققنا الكثير من النجاحات فيه
رقم : 870346
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