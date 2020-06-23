سوريا .. 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية، أنه تم تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في مدينة دمشق وريفها.



ومع هذه الإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 219 ، منهم 83 شفاء و 7 وفيات.