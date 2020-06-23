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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 10:45

وزير الخارجية اليمني يدعو العالم لإدانة جرائم تحالف العدوان

وزير الخارجية اليمني يدعو العالم لإدانة جرائم تحالف العدوان
وأشار وزير الخارجية في رسالة بعثها إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي" بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إلى تطورات الأوضاع باليمن خلال الخمس السنوات الماضية.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى إدانة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي والضغط على دول العدوان لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحذر الوزير شرف، من خطورة تداعيات الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار الشامل وإتباع تحالف العدوان ومرتزقته لسياسة التجويع وممارسات العقاب الجماعي الممنهج بحق الشعب اليمني.

وأكدت الرسالة أهمية الإستفادة من التوجه الدولي حالياً نحو بدايات حل سياسي سلمي عادل وكذا عبر مبادرة السلام التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى، وما يتوخاه العالم من إظهار حُسن النوايا لدى تحالف العدوان، بما يسهم في تعزيز إجراءات بناء الثقة والعمل نحو مسارات سلام آمنة تحفظ لليمن سيادته واستقلاله.

وكان وزير الخارجية اليمني قد أدان بشدة خطوة الأمين العام للأمم المتحدة برفع اسم تحالف العدوان بقيادة السعودية من قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال، داعيا غوتيريش إلى التراجع عن قراره من أجل الحفاظ على تاريخه وحماية أطفال اليمن من جرائم السعودية والحفاظ على ما تبقى من مصداقية للمنظمة الأممية وحتى لا يذكر يوما في كتب التاريخ أن قيادة الأمم المتحدة كانت شريكا في جريمة قتل أطفال اليمن.
رقم : 870354
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