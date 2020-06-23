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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 11:06

إصابة موظفين آخرين في حملة ترامب الانتخابية بكورونا

إصابة موظفين آخرين في حملة ترامب الانتخابية بكورونا
وقال المتحدث، تيم مورتواج، إنه تم اكتشاف الإصابات بعد "موجة أخرى من الاختبارات"، وشارك الموظفان في التجمع بمدينة توسلا في أوكلاهوما "لكنهما كانا يرتديان قناعين واقيين أثناء الحدث بأكمله".

ولم يشر مورتواج إلى ما إذا كان الموظفان قد اختلطا بالرئيس أو مسؤولين آخرين في البيت الأبيض.

يأتي هذا بعد أن أصيب ستة أفراد من حملة ترامب بفيروس كورونا قبل التجمع، وقال مورتواج حينها إنه لن يُسمح بمشاركة أي أفراد مصابين بالفيروس أو من خالطهم، في الحدث.

وقوبل أول تجمع انتخابي لترامب منذ عدة أشهر، بانتقادات من خبراء الصحة العامة في أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في أوكلاهوما ، توقعت الحملة أن تمتلئ ساحة تولسا التي يبلغ عدد مقاعدها 19200 مقعد، إلا أن 6200 شخص فقط حضروا الحدث، وفقا لتقارير محلية.

وأشاد ترامب يوم الاثنين بـ 7ر7 مليون مشاهد تابعوا الحدث على قناة فوكس نيوز، واصفا ذلك بأنه "إنجاز كبير".
رقم : 870356
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