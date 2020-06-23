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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 11:52
استهداف وزارة الدفاع بالرياض والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية..

القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع

القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
وأوضح بيان القوات المسلحة أن عملية توازن الردع الرابعة دكت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقعَ عسكريةً في الرياض وجيزان ونجران.

وبين أن عملية توازن الردع الرابعة تمت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة "قدس" "وذوالفقار" وطائرات سلاح الجو المسير.

وأكد ناطق القوات المسلحة اليمنية أن عملية توازن الردع الرابعة تأتي رداً على استمرار الحصار الظالم والعدوان الغاشم على أبناء شعبنا اليمني العظيم.

وحذر العميد سريع دول العدوان السعودي الأمريكي من مغبة التمادي في بغيه وعدوانه وإجرامه وممارسة حصاره الاجرامي، مشددا على حقنا المشروع والثابت الذي يحتمه الواجب الديني والأخلاقي والإنساني والوطني في الدفاع عن اليمن وشعبه الصامد.

وأكد العميد سريع أننا سننفذ المزيد من العمليات العسكرية الأشد والأقوى حتى رفع الحصار ووقف العدوان وتحقيق الحرية والاستقلال.

وأفاد مراسلنا اليوم الثلاثاء باستهداف مواقع عسكرية في العاصمة الرياض ومناطق أخرى داخل المملكة بصواريخ بالستية وطائرات مُسيّرة، مشيرا الى سماعِ دوي انفجارات في الرياض ونجران وجيزان.

وقال المتحدث باسم تحالف العدوان السعودي تركي المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا بالستيا يمنيا في أجواء الرياض، متهما حركة انصار الله باطلاق ثماني طائرات مُسيرّة مفخخة، وثلاثة صواريخ باليستية باتجاه السعودية.
رقم : 870370
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