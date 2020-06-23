برلماني إيراني: البقاء في الاتفاق النووي يُزيد المخاطر

وقال جوكار في حديث لوكالة أنباء البرلمان الإيراني "خانه ملت"، إن "البقاء في الاتفاق النووي دون تحقيق فوائد هذا الاتفاق وفي ظل تزايد الضغط والقيود على إيران، لا فائدة منه"، مضيفاً إن "البقاء في الاتفاق النووي سيزيد من المخاطر والتكاليف على إيران".



وأشار النائب الإيراني إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً "في قضايا مثل الاتفاق النووي، ما يريده الاتحاد الأوروبي هو أن تبقى إيران في هذا الاتفاق، دون استخدام الفوائد، بل تبقى تحت الضغط والقيود، الأمر الذي سيزيد من المخاطر والتكاليف على البلاد".



وكان مجلس محافظي الوكالة طالبوا يوم الجمعة الماضي خلال جلسة لهم إيران بالكف عن عدم السماح لمفتشيها بدخول موقعين قديمين، والتعاون بشكل كامل معها، فيما أكّدت طهران رفضها "بشكل كامل هذا القرار"، متوعّدة باتخاذ "إجراء مناسب في الردّ عليه".



ويزيد القرار الذي تمت الموافقة عليه في تصويت بعد أن أعربت الصين عن معارضتها له، من الضغوط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين المذكورين في تقريرين للوكالة الدولية.



وينصّ القرار، الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا على أن مجلس الإدارة "يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فوراً إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة".



وقال النائب محمد صالح جوكار إن "تعاون إيران مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية جيد، لكننا شاهدنا في الآونة الأخيرة جواسيس وحتى مخربين يدخلون المراكز النووية على شكل مفتشين"، معتبراً قرار مجلس محافظي الوكالة هي خطوة لممارسة المزيد من الضغط على إيران.



وأضاف "إن الاتحاد الأوروبي يريد من إيران الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي، وأن هدف الأوروبيين هو الحد من استخدام طهران لفوائد هذا الاتفاق، في حين أن الدول الأوروبية لم تتخذ أي خطوات تجاه إيران وفق الاتفاق النووي، منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 2018".



وفي سياق متصل، قال المتحدث السابق للجنة القومية والسياسة الخارجية البرلمانية، حشمت الله فلاحت بشه، الثلاثاء، إنه "يجب أن لا نعول على موقف الصين وروسيا في مجلس الأمن تجاه الملف النووي عبر استخدام حق النقض الفيتو".



وأضاف فلاحت بشه في حديث لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، "يجب على إيران أن تحل قضيتها وخلافها داخل مجلس محافظي الوكالة ولا ينبغي أن يصل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي"، مبيناً إن "الولايات المتحدة والنظام الصهيوني يريدان أن تدخل القضية النووية الإيرانية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".