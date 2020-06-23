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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 12:01

المعلم يكشف عن الهدف الحقيقي من قانون قيصر

المعلم يكشف عن الهدف الحقيقي من قانون قيصر
وقال المعلم خلال مؤتمر صحفي له اليوم إن تصريحات مايك بومبيو وجيمس جيفري حول ما يسمى قانون قيصر تؤكد أنهم جوقة من الكذابين لأن من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه.

وأضاف وزير الخارجية والمغتربين السوري: “في سورية معتادون على التعامل مع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ 1978 تحت مسميات عدة وصولا إلى ما يسمى قانون قيصر” .

وشدّد المعلم على أنه “يجب تحويل هذا القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات ومعركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف”.

وتابع المعلم متسائلاً: “هل وجود قواتهم حول حقول النفط وهل حرق حقول القمح وهل تهديدهم لدول صديقة تريد المساهمة في إعادة الإعمار في سورية يصب في مصلحة الشعب السوري”، مضيفاً: “هم يستثمرون بالإرهاب بدليل نقل طائراتهم لمتزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي إلى العراق ودعم تنظيم جبهة النصرة والنظام التركي في عدوانه على سورية لذلك هم يكذبون عندما يتحدثون عن مصلحة الشعب السوري”.

وفيما يخص الشأن الليبي قال المعلم "إننا ندعم الجيش الوطني والمؤسسات الليبية ونحرص على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الليبية."

وأضاف المعلم إن سورية مستمرة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وترفض مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية.. وعلى (إسرائيل) الانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة”.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء السوري إلى أن سورية تقف إلى جانب الأشقاء في مصر لدعم أمنهم الوطني، موضحاً أن “الولايات المتحدة تدافع عن مصالح (إسرائيل) وخروجها من المنطقة حتمي”.

وتابع المعلم:”تركيا تحتل أراضي في سورية ودروس التاريخ علمتنا أن الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وسيادتها تنتصر في نهاية المطاف مهما طال الزمن”.
رقم : 870375
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