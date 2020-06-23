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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 12:04

قائد عسكري: دور القوة الجوفضائية هو ايجاد الردع

قائد عسكري: دور القوة الجوفضائية هو ايجاد الردع
وفي تصريحه اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي للجنة احياء الذكرى الاربعين للدفاع المقدس (1980-1988) اعتبر جميع المنجزات المتحققة بانها نابعة من العديد من الحوافز في القوات المسلحة وقال، ان اول هذه الحوافز هو اطاعة اوامر وتوجيهات الولي الفقيه.

واعتبر الدور الاساس للقوة الجوفضائية للحرس الثوري هو ايجاد الردع على الصعيد الدولي وهو ما يجري الان بافضل صورة ممكنة واضاف، ان المشاركة في استعراض الاقتدار للقوات المسلحة (21 ايلول /سبتمبر) يعد جزءا من هذا الردع حيث سنعرض فيه جميع المنجزات الجديدة للحرس الثوري والقوات المسلحة الاخرى.

واضاف، سنقوم بتنظيم مثل هذا الاستعراض في كل انحاء البلاد.

وقال العميد اسدي نيا، سنقوم ايضا بتنظيم معارض علمية وتخصصية في طهران وسائر انحاء البلاد.
رقم : 870376
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