طالبان تنفي صلتها بمقتل 5 مشرعين في كابول

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الجماعة ليس لها صلة بحادث الهجوم على المشرعين الذي وقع الليلة الماضية بالقرب من سجن باجرام.



وأضاف مجاهد -في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي- "أننا نطلق تحقيقا شاملا، ويجب أن نذكر بأن عملية السلام لها العديد من الأعداء والمعارضين. فيتعين على الجميع أن يبقى حذرا من مثل هذه المكائد".



ولم يعلن أي فرد أو جهة حتى الآن المسئولية عن هذا الهجوم.



وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء،أن 5 مشرعين على الأقل بمكتب المدعي العام قد فقدوا أرواحهم في هجوم شنه مسلحون مجهولو الهوية بمنطقة ديه سيبز بالعاصمة كابول.