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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 14:04

محمد عبدالسلام: عملية توازن الردع الرابعة تنذر بما هو أشد

محمد عبدالسلام: عملية توازن الردع الرابعة تنذر بما هو أشد
وقال عبد السلام في تغريدة له على “تويتر”، "إيقاف العدوان ورفع الحصار هدفٌ إنساني ووطني لشعبنا اليمني المظلوم، وعلى تحالف العدوان أن يتعاطى بجدية مع عملية توازن الردع الرابعة والتي تنذرُ بإذن الله بما هو أشد.

محمد عبدالسلام: عملية توازن الردع الرابعة تنذر بما هو أشد
ونفذت القوات المسلحة اليمنية، فجر اليوم، العمليةَ الهجوميةَ الأكبرَ” توازنَ الردعِ الرابعة” التي استهدفت عاصمة العدو السعودي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة وطائرات سلاح الجو المسير.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أن العملية الهجومية استهدفت بصواريخ نوع قدس وذو الفقار” وطائرات صماد3 المسيرة مقرات ومراكز عسكرية في عاصمة العدو السعودي، منها وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في جيزان ونجران.

وتأتي هذه العملية ردا على استمرار الحصار الظالم والعدوان الغاشم على أبناء الشعب اليمني.
رقم : 870396
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