الطيران العراقي يدمر وكرا لداعش في صلاح الدين

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان مقتضب ان تدمير هذا الوكر جاء ضمن عمليات أبطال العراق بمرحلتها الثالثة حسبما افاد موقع المربد.



هذا وانطلقت صباح يوم أمس عمليات أبطال العراق بمرحلتها الثالثة، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة العراقية، فيما كان محور وزارة الدفاع من خلال قيادة القوات البرية، المتمثلة بقطعات من قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات ديالى وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة، حيث عثرت على 3 أوكار و7 عبوات ناسفة، ومخبأ للاعتدة وعبوتين C4 وخزان مملوءة بالمادة ذاتها، وصاروخين و٤ أنفاق ومصنعين للعبوات".