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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 14:40

السعودية تخسر 12 مليار دولار بعد الغائها حج هذا العام

السعودية تخسر 12 مليار دولار بعد الغائها حج هذا العام
وزارة الحج والعمرة السعودية اعلنت في بيان لها إنها لن تستقبل وافدين من الخارج في موسم الحج هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستسمح فقط لعدد محدود من مواطنيها والمقيمين من جنسيات مختلفة بأداء المناسك مع تفعيل إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت ان القرار يعود إلى رغبتها في إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا، وحرصا على الأمن الصحي العالمي بسبب خطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم.

الاعلان يعني ان هذه ستكون أول مرة في التاريخ الحديث يُحرم فيها ملايين المسلمون من أنحاء العالم من أداء فريضة الحج.

كما انه يأتي بعدما علقت السلطات السعودية اداء العمرة في اذار/ مارس حتى اشعار اخر ودعوتها الدول الإسلامية إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج حتى تتضح الرؤية بشأن فيروس كورونا.

وتحاول المملكة احتواء تفشي الفيروس مع ازدياد كبير في الحالات المسجلة يوميا وحالات الوفاة منذ تخفيف إجراءات حظر التنقل في البلاد اواخر الشهر الماضي، فيما لا تزال الرحلات الدولية معلّقة في السعودية.

ومن المتوقع ان تخسر الرياض اكثر من 12 مليار دولار التي عادة ما تجنيها سنويًا من الحج والعمرة وفقا لارقام حكومية في حين تصارع الدولة النفطية أسعار الخام المتدنية التي قلّصت العائدات في الوقت الذي يستعد فيه العالم لركود اقتصادي بسبب إجراءات الحد من فيروس كورونا.
رقم : 870406
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