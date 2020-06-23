الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 14:54

بري يبحث مع وفد من حماس الاوضاع الفلسطينية

بري يبحث مع وفد من حماس الاوضاع الفلسطينية
التقى وفد من قيادة ​حركة حماس​ برئاسة ممثلها في ​لبنان​ ​أحمد عبد الهادي​، رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، في مكتبه ب​عين التينة​، حيث نقل الوفد تحيات رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ ​إسماعيل هنية​ وقيادة الحركة، متمنين لبري التوفيق، وللبنان دوام الأمن والاستقرار. وقدّم ممثّل حركة حماس شرحاً وافياً عن آخر تطورات ​القضية الفلسطينية​، لا سيما مشروع ضم ​الضفة الغربية​ الذي يسعى الاحتلال لتنفيذه، مؤكداً بأنّ "الشعب الفلسطيني سيواجهه بموقف فلسطيني موحّد، مثمناً موقف بري برفض مشروع الضم والوقوف بجانب الحق الفلسطيني".

وأشار ممثل حركة حماس إلى "الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشه شعبنا في لبنان، مطالباً بـ"ضرورة إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية، لا سيّما حقي العمل والتملك، لكي يتمكن من العيش بكرامة لحين العودة، وضرورة استكمال الحوارات اللبنانية الفلسطينية بهذا الخصوص من النقطة التي توقفت عندها مع بدء الحراك اللبناني"، مؤكدا "التمسك بوكالة ​الأونروا​ المعنية الأساس بإغاثة شعبنا الفلسطيني، لا سيما بهذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الذي يفرض عليها العمل على إعداد برنامج طوارئ يهدف للوقوف بجانب شعبنا والتخفيف من معاناتهم".

ورحب بري بالوفد، مثنياً على "الجهود التي تقوم بها حركة حماس بشكل خاص والجهد الفلسطيني المشترك بشكل عام، من أجل المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها"، واعداً بمتابعة كل المطالب التي وضعت أمامه، مؤكداً وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأنه سيبذل جهداً على صعيد البرلمانات العربية من أجل رفض خطة الضم ووضعهم عند مسؤولياتهم.
رقم : 870409
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
23 حزيران 2020
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
23 حزيران 2020
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
23 حزيران 2020
‘‘قانون قيصر‘‘ وانعكاساته على الداخل اللبناني
‘‘قانون قيصر‘‘ وانعكاساته على الداخل اللبناني
23 حزيران 2020
الصراع الليبي.. كثر الطباخون فغاب الحل
الصراع الليبي.. كثر الطباخون فغاب الحل
23 حزيران 2020
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
22 حزيران 2020
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
22 حزيران 2020
ما الذي يبحث عنه بارزاني في بغداد؟
ما الذي يبحث عنه بارزاني في بغداد؟
22 حزيران 2020
هل انتهت صلاحية منصور هادي في اليمن؟
هل انتهت صلاحية منصور هادي في اليمن؟
22 حزيران 2020
صيف ساخن بانتظار لعبة نتنياهو لضم الضفة
صيف ساخن بانتظار لعبة نتنياهو لضم الضفة
22 حزيران 2020
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
20 حزيران 2020
'حقوق الإنسان' يعتمد قرار مساءلة ’إسرائيل’ على جرائمها
20 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس