الصحة الايرانية: عدد المصابين بكورونا 209970 والمتعافين 169160

وقالت سادات لاري اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي انه جری خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2445 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى 209970 شخصا من بينهم 2846 في حالة حرجة وهم الان يخضعون للعناية المركزة.



واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 169160 شخصا فيما توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 121 شخصا ليرتفع اجمالي عدد المتوفين بسبب هذا المرض الى 9863 شخصا.



واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء مليون و 475 الفا و 331 عملية اختبار للكشف عن فيروس كورونا في البلاد.



واشارت الى ان حالات الاصابة في محافظات خوزستان وآذربيجان غربي وهرمزكان هي اعلى من سائر المحافظات واضافت، ان محافظة خوزستان شهدت انخفاضا في عدد الوفيات وفي محافظة فارس زاد عدد الراقدين في المستشفيات فيما شهدنا انخفاضا ملحوظا في عدد الراقدين في المستشفيات في محافظات كرمانشاه وكلستان وكرمان وبوشهر وهمدان.



وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة ان عدد الراقدين في المستشفيات بسبب الاصابة بفيروس كورونا انخفض اجمالا في عموم البلاد.