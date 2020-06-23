استشهاد واصابة مدنيين في انفجار مفخخة بريف رأس العين

وسبق ان ذكرت "تنسيقيات المسلحين" انه انفجار سيارة مفخخة في "سوق الغنم" في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة مخلفة جرحى في صفوف الأهالي.



يذكر انه انفجرت سيارة مفخخة بمجموعة من المسلحين السوريين الموالين لتركيا ،يوم الاثنين 15 يونيو ، في قرية مشرفة رمو بمنطقة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي ما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين في صفوفهم.



وتشهد القرى الواقعة في مناطق انتشار القوات التركية ومرتزقته المسلحين بريف الحسكة انفجار عدة سيارات ودراجات نارية مفخخة إضافة إلى حالة من الفوضى جراء الاقتتال والتناحر بين مجموعات المرتزقة في الوقت الذي يواصل فيه الإرهابيون انتهاكاتهم ضد أهالي المنطقة.