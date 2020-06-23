?>?> ترامب يستهدف العمال الأجانب بعقوبات وحظر جديد! - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 15:13

ترامب يستهدف العمال الأجانب بعقوبات وحظر جديد!

ترامب يستهدف العمال الأجانب بعقوبات وحظر جديد!
وأعلن ترامب بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أنه "في ظل الانكماش الاقتصادي الاستثنائي من تفشي مرض (كوفيد-19)، تشكل بعض برامج التأشيرات لغير المهاجرين تهديدا غير عادي بالنسبة لتوظيف العمال الأمريكيين".

ويشمل القرار الجديد تجميد تأشيرات "H1-B" و"H-4" الجديدة التي يستخدمها العاملون في مجال التكنولوجيا، وتأشيرات "L" الخاصة بالتحويل بين الشركات، ومعظم تأشيرات "J" لبرامج العمل والدراسة في الخارج.

كذلك سيتم وقف بعض تأشيرات "H2-B" التي يستخدمها العمال الموسميون، ولكن لن يتأثر العمال المهاجرون الذين يحملون هذه التأشيرات بالفعل.

وفي الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة معدل بطالة بنسبة 13.3%، ذكر البيت الأبيض أن قرار ترامب سيمنع العمال الأجانب من شغل 525 ألف وظيفة.

واتهم النقاد إدارة الرئيس الأمريكي باستغلال الوباء للحد من الهجرة، بينما أكد قادة صناعة التكنولوجيا أن قراره الجديد سيوجه ضربة دائمة للاقتصاد الأمريكي.

وقالت مجموعة تكنولوجيا تعليقا على القرار: "إن زيادة مواجهة العقول المشرقة العمل داخل الولايات المتحدة لن يفيد إلا منافسينا في الخارج الذين سيجتذبون مواهبهم لبناء وتطوير سلع وخدمات متطورة تخلق فرص عمل".

بينما وصفت شركات "تويتر" و"أمازون" القرار بأنه "قصير النظر"، موضحين أن العمالة التقنية المهاجرة يمكن أن تسرع من انتعاش الاقتصاد الأمريكي من جائحة "كورونا".

وغرد الرئيس التنفيذي لشركة "Alphabet Sundar Pichai" عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه "يشعر بخيبة أمل" من القرار، وأننا "سنواصل الوقوف مع المهاجرين والعمل على توسيع الفرص للجميع".

ويذكر أن عدد العاطلين عن العمل يواصل ارتفاعه في أمريكا مع رفده أسبوعيا بمسجلين جدد. والمراقبون يتوقعون أن تقترب نسبة البطالة من 20%، أي ضعف ما شهدته البلاد خلال أزمة 2009.
رقم : 870416
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
23 حزيران 2020
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
23 حزيران 2020
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
23 حزيران 2020
‘‘قانون قيصر‘‘ وانعكاساته على الداخل اللبناني
‘‘قانون قيصر‘‘ وانعكاساته على الداخل اللبناني
23 حزيران 2020
الصراع الليبي.. كثر الطباخون فغاب الحل
الصراع الليبي.. كثر الطباخون فغاب الحل
23 حزيران 2020
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
22 حزيران 2020
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
22 حزيران 2020
ما الذي يبحث عنه بارزاني في بغداد؟
ما الذي يبحث عنه بارزاني في بغداد؟
22 حزيران 2020
هل انتهت صلاحية منصور هادي في اليمن؟
هل انتهت صلاحية منصور هادي في اليمن؟
22 حزيران 2020
صيف ساخن بانتظار لعبة نتنياهو لضم الضفة
صيف ساخن بانتظار لعبة نتنياهو لضم الضفة
22 حزيران 2020
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
روحاني: علينا الاستعداد لمواجهة طويلة مع كورونا
20 حزيران 2020
'حقوق الإنسان' يعتمد قرار مساءلة ’إسرائيل’ على جرائمها
20 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس