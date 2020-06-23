?>?> كورونا.. حالات شفاء بالكويت وعُمان ووفاة جديدة بالبحرين - اسلام تايمز
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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 15:19

كورونا.. حالات شفاء بالكويت وعُمان ووفاة جديدة بالبحرين

كورونا.. حالات شفاء بالكويت وعُمان ووفاة جديدة بالبحرين
وسجلت سلطنة عمان 1318 إصابة جديدة بالمرض؛ منها 853 لعمانيين، و465 لغير عمانيين، كما سجلت 871 حالة تعافٍ، وثلاث وفيات.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 32.394 حالة، توفي من بينها 140 حالة، فيما تماثل للشفاء 17.279 شخصاً.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن عدد حالات الشفاء من مرض كورونا بلغت 32304 حالات، بعد تعافي 534 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضیة.

وأكدت الوزارة تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

وعادت الوزارة لتعلن تأكيد إصابة 742 حالة جديدة، و4 حالات وفاة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 41,033 حالة، والوفيات 334 حالة.

من جانبها، أعلنت الصحة الإماراتية إجراء أكثر من 40 ألف فحص، كشفت من خلالها 380 إصابة جديدة بالفيروس المستجد و657 حالة شفاء وحالتي وفاة.

وبذلك تصل حصيلة الوباء في الدولة، 45,683 حالة، تعافى منها 33,703 إصابة وتوفي 305 أشخاص.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة وفاة حالة بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 91 عاماً، ليصل مجموع الوفيات إلى 66 حالة.

وحتى مساء الاثنين، بلغ إجمالي المصابين في البحرين 21.764 حالة، في حين بلغ إجمالي المتعافين، حتى اليوم الثلاثاء، 16 ألفاً و862 حالة.

وداهم فيروس "كورونا المستجد" جميع الدول الخليجية، في فبراير الماضي. وحول العالم بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حتى لحظة كتابة هذا الخبر، (23 يونيو)، أكثر من 9 ملايين و202 ألف، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 474 ألف حالة، وعدد المتعافين من المرض أكثر من 4 ملايين و954 ألف حالة.
رقم : 870417
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