بولتون يكشف ما طلبه بوتين من ترامب حول سوريا

وكتب بولتون في كتابه الذي صدر، اليوم الثلاثاء، حول لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الكرملين في حزيران / يونيو 2018: "خلال الحديث عن المعارضة السورية، أصر بوتين بشدة على أنهم حلفاء غير موثوقين لنا ولا يمكن الوثوق بهم ليوم واحد. ودعا إلى تعزيز عملية السلام السورية بدلاً من ذلك".



وردا على ذلك، قال بولتون أن الولايات المتحدة حددت هدفها بهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي وانسحاب جميع القوات الإيرانية.



كما ذكر بولتون، في مذكراته، عن كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي يُزعم أنها لم تُترجم في اجتماعهم في الكرملين في يونيو 2018.



وقال بولتون في كتابه: "ذكر بوتين بثقة، أن ما يصل إلى 5000 شخص من السكان المحليين في منطقة التنف هم في الواقع من إرهابيي داعش، الذين يُزعم أنهم يتبعون التوجيهات الأمريكية، ولكن بعد ذلك سيخونوننا عندما يحلو لهم".



واستطرد بولتون: "كان هدف روسيا، وفقًا لبوتين، هو دعم الدولة السورية من أجل منع الفوضى، كما هو الحال في أفغانستان".



وأُطلق كتاب بولتون، اليوم الثلاثاء، في الأسواق، والذي يتناول فترة توليه منصبه في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك عقب تسريب بعض نسخ الكتاب بصورة غير قانونية على شبكة الإنترنت.



وأدت هذه التسريبات الى غضب ترامب الرئيس الحالي ووصل الامر الى وصف بولتن بالخائن من قبل وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في حين وصفه ترامب بالمجنون