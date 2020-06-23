?>?> قائد في الحرس الثوري: لا نجامل احدا على حساب أمن البلاد والشعب - اسلام تايمز
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الثلاثاء 23 حزيران 2020 ساعة 15:56

قائد في الحرس الثوري: لا نجامل احدا على حساب أمن البلاد والشعب

قائد في الحرس الثوري: لا نجامل احدا على حساب أمن البلاد والشعب

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء اعلن العميد باكبور عن بدء مناورات "اقتدار الشهداء الاكراد" في محافظة كردستان غرب ايران صباح اليوم وقال، ان منطقة المناورات تمتد على مساحة واسعة من مضيق "شيلر" حتى مرتفعات "جهل جشمة" وغالبيتها محاذية لحدود شمال شرق العراق.

واشار الى الوحدات المشاركة في المناورة قائلا، ان القوات المشاركة في المناورة هي الوحدات المحلية في المنطقة والفرقة 22 "بيت المقدس" وفيلق "بيت المقدس" التابعين للحرس الثوري وبعض وحدات الحرس من المدن مثل مريوان وديواندرة والوحدات الخاصة للقوة البرية مثل الطائرات المسيرة والمروحيات وبعض الوحدات الآلية مثل لواء "امام الزمان (عج)" ووحدة "صابرين" الخاصة.

وحول اهداف المناورة قال، ان هذه المناورة تعد من المناورات السنوية للقوة البرية للحرس الثوري التي تقام في مناطق شمال غرب وغرب وجنوب شرق البلاد. 

واعتبر تقييم قدرات القادة التكتيكيين والارتقاء بالتنسيق بين القوات وتطبيق التدريبات بانها من اهم اهداف تنظيم هذه المناورة واضاف، ان اجراءات وحدات المروحيات والطائرات المسيرة والدروع والقوى البشرية تستلزم تنسيقات خاصة حيث نقوم في المناورات بمعالجة النواقص المحتملة بغية الحيلولة دون حدوث ضعف او مشكلة اثناء العمليات.

واشار العميد باكبور الى اهمية تنظيم هذه المناورة في منطقة كردستان واضاف، ان منطقة المناورة متصلة بحدود اقليم كردستان العراق ومن المحتمل ان يستغل بعض الارهابيين هذه الجغرافيا للتواجد في هذه المنطقة لذا فان احد اهم اهداف المناورة هو تطهير المنطقة من دنس الارهابيين.

واشار الى استهداف مقرات الارهابيين في النقاط المحيطة بالمنطقة واضاف، انه خلال الاعوام الماضية ايضا جرت هذه العمليات بهدف تطهير المنطقة من دنس الارهابيين والاشرار وفي الحقيقة فقد ادرك المعادون للثورة وحماتهم باننا لا نجامل احدا على حساب امن البلاد والشعب الايراني.

واكد العميد باكبور باننا سنستهدف اي نقطة يتواجد وينتظم ويستقر فيها الارهابيون واضاف، انه خلال العامين الاخيرين ايضا تم استهداف مركز الارهابيين في كويسنجق ومقرات في الشريط الحدودي مع اقليم كردستان العراق بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة ومدفعية القوة البرية للحرس الثوري.

واكد باننا سنواصل بقوة تطهير المنطقة من دنس الارهابيين وقال، سنرد في العام الجاري ايضا بكل حزم على اي تحرك من جانب الارهابيين.

وتابع العميد باكبور، انه على مسؤولي اقليم كردستان العراق ومسؤولي الحكومة في العراق الصديق والشقيق فرض المزيد من السيطرة والاشراف على حدودهم والمبادرة الى ازالة الارضيات التي تستغلها الزمر الارهابية في هذه المناطق.

واكد قائد القوة البرية للحرس الثوري قائلا، اننا نوصي الاهالي الاعزاء والعشائر في شمال العراق بطرد عناصر الزمر الارهابية من مناطقهم وان لم يتمكنوا من ذلك فعليهم الابتعاد عنهم لاننا سنستهدف اي مقر وقاعدة للارهابيين.
رقم : 870421
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