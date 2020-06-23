المعلم: العلاقة مع إيران عميقة جداً و لن تترك سوريا وحدها

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء إن إيران لن تترك سوريا وحدها. وأشار إلى أن إرسال طهران ناقلات نفط إلى فنزويلا خطوة كبيرة جداً وتستحق التوقف عندها.



وزير الخارجية السوري كرر تأكيده "واثقون بأن أصدقاءنا وحلفاءنا لن يتركوا سوريا وحدها"، و "سوريا لديها حلفاء وأصدقاء وكل من يعارض قانون قيصر هو صديق".



وبالنسبة للتعاون مع روسيا، أكد المعلم "نحن في تحالف وثيق مع روسيا والموقف الروسي الداعم لسوريا مستمر وهناك تشاور شبه يومي مع موسكو".



و حول قانون القيصر اشار المعلم ، "لا أقلل من قانون قيصر ولكن نحن معتادون على التعامل مع العقوبات منذ عشرات السنين"، مشدداً "يجب أن نسعى إلى تحويل قانون قيصر إلى فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الحلفاء". وأوضح أن هذا القانون يمنع سوريا حتى من شراء الدواء لمواجهة كورونا، "وحديث واشنطن أنه لا يؤثر على اقتصادنا كذب".