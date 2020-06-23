نائب لبناني يدعو لفتح التفاعل مع سوريا لمواجهة العدوان

أكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، انه "يوجد إرادة قوية في سوريا وللقيادة السورية وحلفاء سوريا لمواجهة العدوان العسكري، ونحن نملك من الارادة القوية التي ترفض ما يحاول البعض ان يفرضه علينا من حاكم واحد في العالم"، موضحاً ان "قانون قيصر هو لدولة واحدة، وهي اخذت خياراً لإفقار الشعب ولطن بطبيعة الحال لن يمر هذا القانون، فتاريخ سوريا مرتبط بمستقبلها من خلال الصمود والارادة".
ولفت الى ان "لبنان مرتبط بهذا القانون والكثير عندنا يضعون الرؤوس في الرمال وهذا الامر يعنينا في الصميم، ويجب على الحكومة والشعب وضع معيار أساسي الا وهو المصلحة الوطنية، المتمثل بفتح التفاعل والتكامل الاقتصادي وغير الاقتصادي مع سوريا لمواجهة العدوان".