نائب لبناني يدعو لفتح التفاعل مع سوريا لمواجهة العدوان

أكد رئيس المجلس الأعلى في ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ النائب ​أسعد حردان​، انه "يوجد إرادة قوية في ​سوريا​ وللقيادة السورية وحلفاء سوريا لمواجهة العدوان العسكري، ونحن نملك من الارادة القوية التي ترفض ما يحاول البعض ان يفرضه علينا من حاكم واحد في ​العالم​"، موضحاً ان "​قانون قيصر​ هو لدولة واحدة، وهي اخذت خياراً لإفقار الشعب ولطن بطبيعة الحال لن يمر هذا القانون، فتاريخ سوريا مرتبط بمستقبلها من خلال الصمود والارادة".



ولفت الى ان "​لبنان​ مرتبط بهذا القانون والكثير عندنا يضعون الرؤوس في الرمال وهذا الامر يعنينا في الصميم، ويجب على ​الحكومة​ والشعب وضع معيار أساسي الا وهو المصلحة الوطنية، المتمثل بفتح التفاعل والتكامل الاقتصادي وغير الاقتصادي مع سوريا لمواجهة العدوان".