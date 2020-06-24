?>?> مسؤول عراقي يكشف موعد زيارة الكاظمي إلى واشنطن - اسلام تايمز
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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 08:00

مسؤول عراقي يكشف موعد زيارة الكاظمي إلى واشنطن

مسؤول عراقي يكشف موعد زيارة الكاظمي إلى واشنطن
وأشار بيان صادر عن وزير الخارجية إلى أن "زيارة الكاظمي الشهر المقبل إلى العاصمة واشنطن، ستأتي لاستكمال الحوار".

وورد في بيان عن الوزير قوله: "أولى زياراتي الخارجية ستكون إلى طهران والرياض لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة".

وذكر البيان، أن "حسين استقبل رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) جينين هينيس بلاسخارت في مقر الوزارة ببغداد لبحث عدد من القضايا ذات العلاقة بالمنظمات الدولية العاملة في العراق".

وأضاف، أن "الجانبين تطرقا إلى جولة الحوار الاستراتيجي التي عقدت بين العراق وأمريكا، وأهميته في تعزيز مصالح البلدين، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة".

وبحث الجانبان "عدداً من القضايا الإقليميّة، ومنها: القضيّة الفلسطينيّة"، وجدَّد الوزير الإعراب عن "موقف العراق الثابت لتحقيق السلام والأمن، وإنهاء الاحتلال الإسرائيليّ للأراضي الفلسطينيّة، وحقّ الشعب الفلسطينيّ في إقامة دولته المُستقِلّة".

واشار البيان الى ان "العراق أعرب عن هذه المواقف في جميع المحافل الإقليميّة والدوليّة، ومنها: الكلمة التي ألقاها الوزير في الاجتماع الأخير لمجلس حُقُوق الإنسان المعنيّ بحالة حُقُوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربيّة المُحتلّة".
رقم : 870513
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