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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 08:25

البحرين.. 643 إصابة جديدة بكورونا

البحرين.. 643 إصابة جديدة بكورونا
وأشارت الوزارة إلى أن حالات الوفاة هي لمواطنين بحرينيين، بين الـ91 و64 عاما، ولفتت إلى أنه كان لديهم أمراض وظروف صحية كامنة، على حد تعبيرها.

وبتسجيل الحالات الخمس الجديدة، فإن عدد الوفيات جراء "كورونا" في البحرين خلال شهر حزيران الجاري يرتفع إلى 43 حالة، أي ما نسبته 65% من إجمالي الوفيات، الأمر الذي ضاعف المخاوف في ظل التسجيل اليومي لأعداد كبيرة من المصابين بالفيروس.

وفي السياق، أعلنت الوزارة عن تسجيل إصابة "643 حالة" جديدة بفيروس "كورونا"، "371 منها لعمالة وافدة"، و"262 حالة" لمخالطين لحالات قائمة، و10 حالات قادمة من الخارج، ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى "5480 حالة"، بعد تسجيل تعافي 443 حالة.
رقم : 870519
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