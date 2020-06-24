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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 09:24
اليمن.. مقتل قائد عسكري رفيع للقوات الموالية لمنصور هادي
وأفادت مصادر صحفية بأن "رئيس الوزراء" بحكومة هادي معين عبد الملك قدم العزاء والمواساة لأسرة القتيل.
وأشارت المصادر إلى أن حنشل قتل أثناء "تصدره الصفوف وقيادة المعارك" في جبهة صرواح بالمحافظة المذكورة يوم الثلاثاء.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
870533
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