قيس سعيد يكشف عن مؤامرات خارجية لزعزعة أمن تونس

واتى هذا التصريح خلال حوار صحفي أجراه سعيد ،أمس الثلاثاء، مع قناة إخبارية فرنسية، على هامش زيارته إلى باريس التي بدأت الإثنين وتستغرق يومين.



وكشف سعيد عن امتلاكه لمعلومات حول تدخلات قوى خارجية في تونس لمحاولة إعادتها إلى الوراء وذلك بالتواطؤ مع أطراف من الداخل التونسي لكنه رفض الكشف عن اي تفاصيل.



وشهدت تونس في الآونة الأخيرة، دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحركات احتجاجية لنشطاء سياسيين أمام البرلمان باءت بالفشل، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.



واكد سعيد على دعوة حركة النهضة لتوسيع الائتلاف الحكومي لتشمل احزاب اخرى قد واجهت الرفض للانضمام الى هذا الائتلاف رغم وجود مخاوف من ان يقدم بعض اعضاء الحكومة من تقديم استقالاتهم مما سيؤدي الى تفكيك الحكومة.



وأشار سعيد لسعيه تغيير نظام الحكم في تونس ليصبح نظاما رئاسيا كما اكد على وجود اي نية لديه لانشاء حزب سساسي خاص به.