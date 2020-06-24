روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!

وأوضح روحاني خلال اجتماع الحكومة ،اليوم الأربعاء، ان المجتمع واجه بعض المشاكل اغلبها كانت بسبب فيروس كورونا واجراءات الحظر الاميركية الظالمة التي نقاومها، منوها الى ان التضخم الاقتصادي كان في افضل حالاته والضغوطات التي نواجهها اليوم هي مبرمجة لاذلال الشعب.



واكد الرئيس الايراني ان ظروف البلاد تتجه نحو الأفضل والبنك المركزي سيعالج ارتفاع سعر العملة، قائلا، لن نسمح في هذه الظروف ان يقوم أحد باستغلال الازمة.



وشدد روحاني على ان ايران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكن ينبغي عليها ان لا تتجاوز حدودها، محذرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوروبا من الخضوع للضغوط الاميركية، مضيفاً، متى ما عادت أمريكا لتنفيذ التزاماتها وتراجعت عن اخطائها فاننا جاهزون لذلك.



ونوه الرئيس الايراني الى ان الكيان الصهيوني وأمريكا يمارسان الضغوط على الوكالة لإثارة ملفات قديمة وحرف الوكالة عن مسارها وقوانينها، مشيرا الى ان أوروبا في موقف محرج فهي لم تلتزم بتعهداتها فيما يقدم مسؤولوها الاعتذار لإيران هاتفياً وحضورياً.



واكد الرئيس روحاني ضرورة ان تعتذر أمريكا من الشعب الايراني وتقوم بتعويضه عما لحق به من اضرار اذا ما ارادت العودة للاتفاق النووي، مبيناً ان تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن الاستعداد للتفاوض مع ايران تأتي فقط ضمن الدعاية الانتخابية.



واشاد روحاني بمواقف روسيا والصين وبعض الدول الاخرى مؤكدا انها تصرفت في اطار القانون ، وعلى اوروبا أن لاتستسلم للضغوط الامريكية ، كما ان على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تحافظ على استقلاليتها .