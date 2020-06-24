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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 11:47

142 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين المحتلة

142 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين المحتلة
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن إصابة 142 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد والإصابات بالتفصيل هي 112 إصابة سجلت في محافظة الخليل، و13 في كفر عقب بمحافظة القدس، و11 في بيت لحم، وثلاث إصابات في سلفيت، و3 في نابلس.

وأوضحت وزيرة الصحة مجمل أن حالات التعافي في البلاد وصلت إلى 616، و 896 حالة نشطة بالفيروس ووفاة 5 أشخاص ليكون بذلك مجمل الإصابات 1517.

واعلنت السلطة الفلسطينية، السبت الماضي، إغلاقاً مؤقتاً لمدينتي نابلس والخليل شمال وجنوب الضفة الغربية بعد ارتفاع عدد الاصابات فيهما.

وكانت حذرت كيلة من موجة ثانية من الإصابات وصفتها بأخطر من الأولى لأن العديد من الحالات تم اكتشافها بدون معرفة مصدرها، كما أن طبيبين أصيبا.

وتعتقد وزارة الصحة أن المصدر الرئيسي للاصابات هم العاملون الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة وأقارب فلسطينيين يسكنون ايضا داخل فلسطين المحتلة نقلوا العدوى إلى الضفة الغربية.

وحضت السلطة الفلسطينية العرب الإسرائيليين على الامتناع عن السفر إلى الضفة الغربية والفلسطينيين العاملين على عدم الانتقال إلى داخل الأراضي المحتلة لمدة 14 يوماً.
رقم : 870580
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