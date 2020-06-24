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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 11:57

اعتقال 15 فلسطينيا وإصابة اخر على يد قوات الإحتلال

اعتقال 15 فلسطينيا وإصابة اخر على يد قوات الإحتلال
تتوالي حملة الاعتقالات التعسفية التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي وكان اخرها اليوم في جنين، حين اعتقلت 5 مواطنين، بينهم صحفي، وهم: الصحفي مجاهد السعدي من مدينة جنين، وجمال محمد منيب الشيخ ابراهيم، ومحمود حافظ ملحم من بلدة كفر راعي، وفارس حسني شواهنة، وإبراهيم كامل عبد الفتاح كامل شلبي من بلدة السيلة الحارثية.

كما اعتقلت ستة مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية وهم: وائل علي أبو قمر (44 عاما)، ويوسف محمد الراعي (39 عاما)، وبلال محمد مسكاوي (39 عاما)، وابراهيم شاكر شبيطة (40 عاما) ، والشقيقين براء (24 عاما) وحسين علي ابتلي (23عاما) أثناء تواجدهما بشارع "جلجولية"، بمدينة قلقيلية.

واعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة حلحول في الخليل، وهم: مثنى عمر القواسمة من مدينة الخليل، وعدي يونس الدودة، ومحمد يونس.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم، مخيم قلنديا ودارت مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص في قدمه ونقل للعلاج إلى مجمع فلسطين الطبي، كما اعتقلت الشاب محمد زيات من منزله بالمخيم.
رقم : 870585
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