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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 12:03

وزير الخارجية الأردني في زيارة رسمية إلى العراق

وزير الخارجية الأردني في زيارة رسمية إلى العراق
وسيلتقي الصفدي في هذه الزيارة بالرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وشخصيات سياسية أخرى.

كما من المقرر ان يلتقي الصفدي بنظيره وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وافادت مصادر عراقية ان ابرز المواضيع التي سيتباحث بشأنها الصفدي مع وزير الخارجية فؤاد حسين هي تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات و تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

كما سيناقشون اخر المستجدات من القصف التركي للأراضي العراقية وكيفية ردعه، والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وضرورة التضامن العربي لحل المشاكل وإبعاد المنطقة عن الصراعات.

وأصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا، أكدت من خلاله عقدهما لمؤتمر صحفي يقتصر على حضور المصورين فقط دون حضور مراسلين وصحفيين.

وهذه هي الزيارة الثانية للصفدي الى العراق هذا العام حيث تباحث في الزيارة السابقة حول تخفيف حدة التوتر والعمل على التهدئة الاقليمية كما وحمل رسالة من الملك عبد الله الثاني يؤكد فيها دعمه العراق والوقوف إلى جانبه.
رقم : 870589
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