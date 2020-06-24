آخر التطورات الصحية للشيخ التمار المصاب بكورونا

وكشف الشيخ التمار بالمقطع المصور وضعه الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تضاربت الانباء حول وضعه الصحي مؤكدا بأنه بخير وعائلته ووضعه الصحي يتحسن.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين خبر يفيد بوفاة قارئ القرآن العراقي الشيخ "ميثم التمار" بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد في مستشفى كربلاء التخصصي.

وشكل خبر وفاة الشيخ التمار صدمة كبير لدى جمهوره ومحبيه، الذين تساءلوا عن صحة هذه الأنباء وعن الحالة الصحية له، وهل خبر وفاته الذي تم الإعلان عنه صحيح أم أنه مجرد إشاعة.

ولكن مصدر مقرب من الشيخ القارئ ميثم التمار، نفى، لوسائل إعلام عراقية كافة الأنباء التي تتحدث عن وفاة التمار اثر اصابته بفيروس كورونا.



الجدير ذكره ان الشيخ التمار كان قد اعلن اصابته بفيروس كورونا المستجد من خلال مقطع فيديو الاسبوع الماضي تحدث فيه عن حالته الصحية، حيث اعلن انه منذ حوالي الاسبوع وحالته الصحية غير جيدة. وتضرع الى الله طالبا الشفاء له ولجميع المرضى .