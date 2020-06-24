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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 13:37

تطهير المناطق المدنسة بالإرهابيين في شمال غرب إيران

تطهير المناطق المدنسة بالإرهابيين في شمال غرب إيران
وقال باكبور: إن هذه المناورات نفذت في شمال غرب البلاد ابتداءً من منفذ جيلر قرب الحدود العراقية ولغاية جبال جهل جشمه والتي انتهت بنجاح وحققت أهدافها المحددة.

واشار الى اهمية إقامة مناورات القوة البرية في الحرس الثوري بهدف ارتقاء الجهوزية القتالية، موضحاً: إن مناورات "اقتدار شهداء الكرد المسلمين" نفذتها وحدات القوة البرية بمشاركة لواء القوات الخاصة والمدرعة والمشاة والطائرات المسيرة والمروحيات والوحدات المحلية التابعة لقوات الحرس الثوري في المحافظة حيث نفذت جميع السناريوهات القتالية بنجاح.

وأكد ان القوة البرية في الحرس الثوري نجحت في تطهير المناطق المدنسة بتواجد الارهابيين بنجاح من خلال هذه المناورات وتتصف بالجهوزية الكاملة في مواجهة التهديدات.

ولفت الى ان التصدي الحازم للعناصر والمجموعات الارهابية مدرج باستمرار على جدول أعمال القوة البرية في الحرس الثوري وسيتم مواجهتهم باقتدار في أي مكان يتواجدون فيه.

ونوه العميد باكبور الى ان رسالة مناورات "اقتدار الشهداء الكرد المسلمين" تتمثل بتعزيز الامن المستدام لأهالي المنطقة وحزم الحرس الثوري والقوة والصلابة في مواجهة المتلاعبين بالامن والاستقرار في البلاد، مشددا أن القوة البرية للحرس الثوري لن تسمح مطلقاً بأي نشاط تنفذه المجموعات الارهابية والمتلاعبين بالامن في المنطقة.

وحذر العميد باكبور الارهابيين وأذنابهم بأنهم سيواجهون قبضات حديدية ورد فعل حازم من القوة البرية التابعة للحرس الثوري في حال القيام بأي عملية مخلّة بالأمن لاسيما في الشمال الغربي والجنوب الشرقي من البلاد.

وفي الختام، أعرب قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني عن تقديره لدعم وتعاون الشعب في تنفيذ هذه المناورات وجهوده لتعزيز الأمن ، مؤكدا: إن القوة البرية تقف الى جانب أهالي المنطقة على الدوام ولن تتردد في اتخاذ أي إجراء يرمي لتنمية الرفاهية لاسيما سكان المناطق الحدودية في محافظة كردستان، بما في ذلك تحقيق الرفاهية الاجتماعية و مكافحة الفقر و الرعاية الصحية.
رقم : 870600
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