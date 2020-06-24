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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 13:46

الصحة العراقية تعلن عن تطور في علاج فيروس كورونا

الصحة العراقية تعلن عن تطور في علاج فيروس كورونا
وأكد في مؤتمر صحفي، أن اللجان الاستشارية بدأت بدراسة المعلومات المرسلة من روسيا بشأن علاج فيرس كورونا، مبينا أن "أغلب الحالات المسجلة لأشخاص يحملون فيروس كورونا من دون أعراض".

وأضاف، أن "هناك مراكز جديدة ستفتح وزيادة بعدد الأسرة، ووزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن معالجة المصابين بفيروس كورونا".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية خصصت قطع أراضٍ إلى الملاكات الصحية العاملة بمواجهة فيروس كورونا".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء أعلن مصدر امني عراقي، وفاة مسؤول في وزارة الداخلية برتبة لواء بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وسائل اعلام عراقية نقلا عن المصدر، ان "اللواء خضير عبد الزهرة الذي يشغل منصب مدير رواتب وزارة الداخلية، توفي مساء الثلاثاء بعد اصابته بفـيروس كورونا".

واضاف المصدر ان "ذلك جاء بعد تدهور حالته الصحية".

هذا وأصدرت وزارة الداخلية العراقية ،أمس الثلاثاء، توضيحاً بشأن إصابة وزيرها عثمان الغانمي بفيروس كورونا. ونقلا عن صحيفة الصباح، نفت الداخلية، "إصابة وزيرها عثمان الغانمي بفيروس كورونا".

واكدت، أن "الغانمي يتمتع بصحة جيدة وهو يمارس مهامة المعتادة".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم فحص ( 10672 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق ليوم الثلاثاء؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (465988 )".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت يوم الثلاثاء ( 1826) أصابة في العراق، موضحة ان "حالات الشفاء بلغت 968 حالة" خلال الـ 24 الماضية، مؤكدة أن "حالات الوفيات بلغت 84 حالة بحسب بيان يوم الثلاثاء.

وأشارت الوزارة إلى أن "مجموع الإصابات بلغت 34502 ، ومجموع حالات الشفاء 15753 ، ومجموع الراقدين الكلي 17498 ، والراقدين في العناية المركزة 283، فيما بلغ مجموع الوفيات 1251".
رقم : 870601
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