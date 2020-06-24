الأردن يفتح باب العودة للطلبة الأردنيين في القاهرة

وتستهدف تلك الدعوة طلبة الجامعات المصرية الذين انهوا امتحاناتهم أو الراغبين في تأجيل الإمتحان والعودة إلى ذويهم في الأردن.



وأصدرت السفارة بيان طلبت فيه من الطلبة الراغبين في العودة إلى تزويدها ببياناتهم الشخصية وهي الاسم والرقم الوطني واسم الجامعة والكلية والتخصص والسنة الدراسية وصورة جواز سفر ساري المفعول واعتذار خطي مكتوب على ان يكون ارسال البيانات قبل 5 تموز القادم.



كما أكد المكتب الثقافي الأردني انه تواصل مع إدارة جامعتي ٦ اكتوبر وجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا بشأن الطلبة المتواجدين في الأردن حاليا.



واتفق على ان تزود الملحقية الثقافية الجامعتين بأسماء الطلبة الاردنيين الراغبين بتأجيل امتحاناتهم الى الدور الثاني و المتوقع في شهر سبتمبر ، فعلى الراغبين بتأجيل امتحاناتهم تزويد الملحقية الثقافية الاردنية ببياناتهم على الايميل التالي ‏jordan-cultural@hotmail.com.



وأوضحت انها فتحت المنصة لتسجيل طلبات الراغبين في العودة إلى الأردن ويمكن ارسال المعلومات الى المكتب الثقافي التابع للسفارة عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01270075053، لحصر اعداد الراغبين بالعودة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وكان قد اعلن وزير الاعلام الاردني أمجد العضايلة في شهر مايو السابق عن عودة اول مجموعة من الطلبة المغتربين وعددهم 3049 طالباً وطالبة على مدى ثلاثة أيام.



وكان قد وجه رسالة للشعب الأردني، بعدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة القصوى فقط، لأن هاتين الفئتين هما الأكثر عرضة للإصابة والأكثر نقلا للعدوى.



كما دعا الدكتور جابر المواطنين للالتزام بشروط السلامة العامة والوقاية والتباعد الجسدي وغسل اليدين واستخدام المعقمات كون الوباء ما زال موجوداً، مشيراً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، والتي تؤكد أنه سجل إصابات في العالم، خلال الـ 8 أيام الماضية، أكثر من ما سجل خلال 3 شهور منذ بداية الوباء.



وقال إن الأردن طلب رسمياً مليون جرعة من لقاح الانفلونزا الموسمية لكونها تحفز جهاز المناعة وتساعد في مقاومة أعراض فيروس كورونا، بالإضافة لحجز مليون جرعة من لقاح كورونا حال انتهاء الشركات العالمية من تصنيعه.



ونشير إلى ان عدد الإصابات الإجمالي في الأردن بفيروس كورونا بلغ حتى اليوم 1047، بينما تم تسجيل 9 وفيات جراء العدوى.



اما عن اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر فوصل إلى 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة شفاء و 2365 حالة وفاة.