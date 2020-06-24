الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 14:16

خطة ضم الضفة انتهاك سافر لحقوق الشعب الفلسطيني

خطة ضم الضفة انتهاك سافر لحقوق الشعب الفلسطيني
وورد في بيان صادر عن اللجنة اليوم الاربعاء: إن الاسرائيليين باحتلالهم فلسطين تسببوا بجرح مؤلم في جسد العالم الاسلامي ومنذ ذلك الحين تشعر الشعوب الاسلامية بالألم جراء هذا الاحتلال.

وأشار البيان الى الوعد الذي قطعه بنيامين نتنياهو في تنفيذ خطة ضم جزء من الضفة الغربية الى الاراضي المحتلة، موضحاً ان المشروع الذي اقترحه ترامب والمسمى (صفقة القرن) هو مشروع صهيوني تماماً حيث اعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ومن ثم يضاف أجزاء واسعة من الضفة الغربية الى الاحتلال.

واضافت اللجنة: يعتزم الكيان الصهيوني ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية لنهر الاردن التي احتلها في حرب عام 1967 الى الاراضي المحتلة الاخرى.

وأوضحت: إنه وفق دعوات داعمي التسوية حول قضية فلسطين هي انسحاب الاحتلال الاسرائيلي الى حدود عام 1967 فيما لم يحدث ذلك وفق صفقة القرن بل تقرر ضم نحو 30 بالمئة من الضفة الغربية الى الاحتلال ايضا، ووفقا لها فإن الضفة الغربية لن يكون لها حدود مع نهر الاردن والبحر الميت بل سيكون الطريق الوحيد لربطها مع العالم الخارجي عبر جسرين الاردن والاراضي المحتلة فقط.

ووصفت اللجنة قرار الكيان الصهيوني المذكور بالجائر واللاانساني والذي لايضفي أي شرعية للكيان الاسرائيلي بل سيؤدي الى عواقب لايمكن اصلاحها بل ستسفر عن قرارات مدمرة ستؤدي الى ندم الظالمين والجناة.

ونوهت الى انه وفق الاحداث التاريخية ودعم الاستكبار العالمي وساسة النظام الشيطاني للمحتلین ليس أمام الفلسطينيين سبيل سوى تعزيز الجبهة الداخلية والبنية الاجتماعية والوحدة الوطنية لدى الأمة الاسلامية وفلسطين العزيزة والذي سيمكنهم من الدفاع عن أرضهم ويحبط جميع المخططات والدسائس الرامية لتنفيذ مشروع الاحتلال بضم الضفة الغربية.

وأكدت أن الهدف الحقيقي للشعب الفلسطيني بشكل تام لن يتحقق سوى بالتمسك بخيار المقاومة أي تحرير أرض فلسطين كلها من النهر الى البحر.
رقم : 870606
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
24 حزيران 2020
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
24 حزيران 2020
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
24 حزيران 2020
ماالذي يجب أن يفهمه ابن سلمان من توازن الردع اليمنية؟
ماالذي يجب أن يفهمه ابن سلمان من توازن الردع اليمنية؟
24 حزيران 2020
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
23 حزيران 2020
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
23 حزيران 2020
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
23 حزيران 2020
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
23 حزيران 2020
‘‘قانون قيصر‘‘ وانعكاساته على الداخل اللبناني
‘‘قانون قيصر‘‘ وانعكاساته على الداخل اللبناني
23 حزيران 2020
الصراع الليبي.. كثر الطباخون فغاب الحل
الصراع الليبي.. كثر الطباخون فغاب الحل
23 حزيران 2020
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
22 حزيران 2020
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
22 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس