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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 14:23

عقيلة صالح يطلب من السيسي التدخل عسكريا في ليبيا

عقيلة صالح يطلب من السيسي التدخل عسكريا في ليبيا
وقال صالح أنه سيطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التدخل بالقوات العسكرية في ليبيا لان هذا التدخل سيكون دفاعا عن النفس اذا قامت قوات الوفاق بتجاوز الخط الأحمر الذي تحدث عنه السيسي و هو محاولة دخول مدينتي سرت أو الجفرة.

وأضاف صالح أن الشعب الليبي يؤيد جهود الرئيس السيسي، لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومي الليبي.

وأردف قائلا ان مجلس النواب في طبرق هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، واطياف الشعب الليبي تدعم جهود السيسي في تنفيذ مبادرة إعلان القاهرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار أو بالتدخل العسكري.

وأشاد صالح بدور السيسي الداعم للشعب الليبي مؤكدا انه لم يهاجم او يهدد اي طرف مضيفا ان السيسي لم يكن متحيزا لموقف على حساب موقف، بحسب قوله.

ووجه عقيلة تحية للشعب المصري، صاحب التاريخ الطويل فى دعم الشعب الليبي على مر الزمان، معبرا عن ثقته فى أن مصر لن تخذل الليبيين ولن تتخلى عنهم.

وأوضح أن كل من لا يريد وقف إطلاق النار فى ليبيا فهو مستفيد من حالة الفوضى لتحقيق مصالحه الخاصة.

وقال عقيلة إن كل ليبى عاقل لا بد أن يقبل بمبادرة وقف إطلاق النار، داعيا الليبيين لانتهاز هذه الفرصة السانحة لحل الأزمة الليبية.

ووجه رسالة للشعب الليبى دعاهم فيها لوقف القتال والحرب وان الحل بيد الليبيين فقط وان سبب المشاكل هو التدخل الخارجى.

كما استعرض العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين المصرى والليبي، مؤكدا أن رجال مصر وقادتها يدعمون الشعب الليبى منذ عقود ويرسلون الغذاء والدواء، كما أن مصر شهدت تأسيس الجيش الليبى عام 1940 ودعمه لتحرير ليبيا من الاحتلال، مشيرا إلى أن مصر هى المأوى الأمين لكل من يريد الأمن والأمان.

وكان الرئيس المصري قد هدد بالتدخل العسكري اذا قامت قوات الوفاق بالدخول الى مدينتي سرت والجفرة واعتبرت امن ليبيا من امن مصر القومي ثم دعت بعدها لعقد اجتماع طارئ بالجامعة العربية.

ورفضت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة عبر الدوائر المغلقة، مشيرة إلى أنه لم يتم التشاور معها مسبقا وبسبب ما اسمته بازدواجية المعايير في الجامعة العربية.

وردت حكومة الوفاق على تهديدات السيسي بأن سرت والجفرة ليبيتان وأنها ماضية في بسط السيطرة على كامل التراب الليبي.

واعلن الرئيس الفرنسي دعمه للمبادرة المصرية واشار انه لن يسمح باستمرار القتال في ليبيا وسيقوم هو الاخر بالتدخل العسكري.

هذا وقد نشرت الوفاق مؤخرا صورا لعقود تثبت جلب مسلحين من سوريا للقتال بجانب قوات حفتر.

واكدت الوفاق سابقا ان مصر والإمارات وفرنسا يدعمون قوات حفتر بالمال والعتاد.
رقم : 870607
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