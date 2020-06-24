مغردون للحريري وجنبلاط: ‘‘ما بدافع عن العميل إلاّ العميل‘‘

وجاء هذا التداول بعد ان ادعت ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​جبل لبنان​، بناء على الدعوى المقدمة من المحامي غسان المولى بوكالته عن: نبيه عواضة، خليل ​نصرالله​، شوقي عواضة، حسين الديراني على السيد ​علي الامين، حيث نشر أحد المغردين صورة للسيد الأمين إلى جانب حاخام اسرائيلي وكتب: #علي_الأمين الى جانب الحاخام الرئيس السّابق لإسرائيل موشيه بن عمار وموشيه بن عمار يعد الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في اسرائيل، ومعروف عنه قربه من المجمع اليهودي المتطرف بخاصة الاحزاب اليهودية الصهيونية المصنفة في خانة اليمين... الصورة لحالها كافية نقول #علي_الامين_عميل.وكتبت مغردة أخرى: العميل ما إلو هوية.. العميل عميل بالخط العريض، مضمنة المنشور مع مقولة للسيد حسن نصر الله يقول فيه: اي وفد يأتيكم مطبعا لابس عمامة أو عامل هلال أو حاطط عصدرو صليب أو شيخ عشيرة أو كبير أو صغير.. كل من جاء إلى فلسطين طبعا اطردوه.واعتبر احد المغردين ان كل من يقف بوجه المقاومة وسلاحها فهو خائن وعميل.فيما نشر آخر: أَحموا حديدَ فسادهم سَيَلينُ الصلب في أيدي الشجاع عجين ليس كلّ من لبس العمامة "سيّدٌ" أو كلّ من طلب العلوم "أمينُ".في المقابل قام سعد الحريري بالدفاع عنه فغرد: "السيد علي الامين علم من اعلام الوحدة الوطنية والاسلامية والاعتداء على كرامته اعتداء علينا جميعاً مسلمين ومسيحيين . كفوا عن هذه الهرطقات باسم القضاء والاخبارات الملفقة"، وألحقها بتغريدة أخرى كتبة فيها: "الخبر الذي تم نشره في الوكالة الوطنية عن قيام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بالادعاء على العلامة السيد علي حسن الامين بجرم مزعوم يشكل جريمة في حد ذاتها واعتداءا موصوفا على كرامة اللبنانيين واحتقارا لعقولهم ووطنيتهم ".وأما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط فغرد عبر تويتر بالقول: "كفى مؤامرات وتشويه للتاريخ من قبل القوى الظلامية والالغاء في اتهام السيد علي الامين بالتعامل مع اسرائيل .كفى الغاء لبنان التنوع والحرية .كفى تدمير حرية الرأي من قبل مجموعات الظلام والشمولية .كفى تدمير القضاء او ما تبقى منه والمؤسسات في كل المجالات .كفى تدمير لبنان".وجاءت ردود الأفعال في واقع التواصل الإجتماعي لاذعة بالنسبة لتعليقات التي دافعت عن السيد الأمين حيث اعتبر عدد من رواد التواصل الإجتماعي أن كل من يدافع عن المطبعين هو خائن، وقال أحد المغردين قائلا: الدفاع عن متعامل مع العدو .. او التبرير لفعلةٍ قام بها .. او محاولة الاستخفاف وتوهين جريمة التواصل والإتصال مع العدو هو خيانة وشراكة بالجريمة !! "هكذا ننظر إليكم ولو بدكن تحطو ع راسكن ريشة".وقال آخر ما بدافع عن العميل إلاّ العميل يلي متلو نقطة انتهى.وكان المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى في لبنان قد أصدر قرارًا بعزل السّيد علي الأمين من الإفتاء الجعفري، بعد مشاركته في مؤتمر ما يُسمّى "حوار الأديان" في البحرين بحضور الحاخام الصهيونيّ موشيه عمار.