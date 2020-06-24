الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 14:34

مغردون للحريري وجنبلاط: ‘‘ما بدافع عن العميل إلاّ العميل‘‘

مغردون للحريري وجنبلاط: ‘‘ما بدافع عن العميل إلاّ العميل‘‘
وجاء هذا التداول بعد ان ادعت ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​جبل لبنان​، بناء على الدعوى المقدمة من المحامي غسان المولى بوكالته عن: نبيه عواضة، خليل ​نصرالله​، شوقي عواضة، حسين الديراني على السيد ​علي الامين، حيث نشر أحد المغردين صورة للسيد الأمين إلى جانب حاخام اسرائيلي وكتب: #علي_الأمين الى جانب الحاخام الرئيس السّابق لإسرائيل موشيه بن عمار وموشيه بن عمار يعد الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في اسرائيل، ومعروف عنه قربه من المجمع اليهودي المتطرف بخاصة الاحزاب اليهودية الصهيونية المصنفة في خانة اليمين... الصورة لحالها كافية نقول #علي_الامين_عميل.

مغردون للحريري وجنبلاط: "ما بدافع عن العميل إلاّ العميل"

وكتبت مغردة أخرى: العميل ما إلو هوية.. العميل عميل بالخط العريض، مضمنة المنشور مع مقولة للسيد حسن نصر الله يقول فيه: اي وفد يأتيكم مطبعا لابس عمامة أو عامل هلال أو حاطط عصدرو صليب أو شيخ عشيرة أو كبير أو صغير.. كل من جاء إلى فلسطين طبعا اطردوه.

مغردون للحريري وجنبلاط: "ما بدافع عن العميل إلاّ العميل"

واعتبر احد المغردين ان كل من يقف بوجه المقاومة وسلاحها فهو خائن وعميل.

مغردون للحريري وجنبلاط: "ما بدافع عن العميل إلاّ العميل"

فيما نشر آخر: أَحموا حديدَ فسادهم سَيَلينُ الصلب في أيدي الشجاع عجين ليس كلّ من لبس العمامة "سيّدٌ" أو كلّ من طلب العلوم "أمينُ".

مغردون للحريري وجنبلاط: "ما بدافع عن العميل إلاّ العميل"

في المقابل قام سعد الحريري بالدفاع عنه فغرد: "السيد علي الامين علم من اعلام الوحدة الوطنية والاسلامية والاعتداء على كرامته اعتداء علينا جميعاً مسلمين ومسيحيين . كفوا عن هذه الهرطقات باسم القضاء والاخبارات الملفقة"، وألحقها بتغريدة أخرى كتبة فيها: "الخبر الذي تم نشره في الوكالة الوطنية عن قيام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بالادعاء على العلامة السيد علي حسن الامين بجرم مزعوم يشكل جريمة في حد ذاتها واعتداءا موصوفا على كرامة اللبنانيين واحتقارا لعقولهم ووطنيتهم ".

مغردون للحريري وجنبلاط: "ما بدافع عن العميل إلاّ العميل"
وأما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط فغرد عبر تويتر بالقول: "كفى مؤامرات وتشويه للتاريخ من قبل القوى الظلامية والالغاء في اتهام السيد علي الامين بالتعامل مع اسرائيل .كفى الغاء لبنان التنوع والحرية .كفى تدمير حرية الرأي من قبل مجموعات الظلام والشمولية .كفى تدمير القضاء او ما تبقى منه والمؤسسات في كل المجالات .كفى تدمير لبنان".

مغردون للحريري وجنبلاط: "ما بدافع عن العميل إلاّ العميل"

وجاءت ردود الأفعال في واقع التواصل الإجتماعي لاذعة بالنسبة لتعليقات التي دافعت عن السيد الأمين حيث اعتبر عدد من رواد التواصل الإجتماعي أن كل من يدافع عن المطبعين هو خائن، وقال أحد المغردين قائلا: الدفاع عن متعامل مع العدو .. او التبرير لفعلةٍ قام بها .. او محاولة الاستخفاف وتوهين جريمة التواصل والإتصال مع العدو هو خيانة وشراكة بالجريمة !! "هكذا ننظر إليكم ولو بدكن تحطو ع راسكن ريشة".

مغردون للحريري وجنبلاط: "ما بدافع عن العميل إلاّ العميل"

وقال آخر ما بدافع عن العميل إلاّ العميل يلي متلو نقطة انتهى.

مغردون للحريري وجنبلاط: "ما بدافع عن العميل إلاّ العميل"

وكان المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى في لبنان قد أصدر قرارًا بعزل السّيد علي الأمين من الإفتاء الجعفري، بعد مشاركته في مؤتمر ما يُسمّى "حوار الأديان" في البحرين بحضور الحاخام الصهيونيّ موشيه عمار.
رقم : 870609
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
24 حزيران 2020
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
24 حزيران 2020
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
24 حزيران 2020
ماالذي يجب أن يفهمه ابن سلمان من توازن الردع اليمنية؟
ماالذي يجب أن يفهمه ابن سلمان من توازن الردع اليمنية؟
24 حزيران 2020
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
23 حزيران 2020
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
23 حزيران 2020
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
23 حزيران 2020
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
23 حزيران 2020
‘‘قانون قيصر‘‘ وانعكاساته على الداخل اللبناني
‘‘قانون قيصر‘‘ وانعكاساته على الداخل اللبناني
23 حزيران 2020
الصراع الليبي.. كثر الطباخون فغاب الحل
الصراع الليبي.. كثر الطباخون فغاب الحل
23 حزيران 2020
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
22 حزيران 2020
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
22 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس