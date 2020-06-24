وزيرة الاعلام اللبناني: الأسعار نار والشعب جوعان

بيروت (اسلام تايمز) - لفتت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، إلى أنّ "عملي في الأشهر الماضية لساعات متأخّرة، حرَمني من النزول إلى السوق. مساء أمس نزلت إلى الشارع وتكلّمت مع الناس، و"تضايقت لأنّه بيعز عليّ شعب كريم يصير فيه هيك".